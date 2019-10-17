Странная забывчивость: СБУ не внесла в санкционный список фирмы путинского олигарха Дерипаски

Олег Дерипаска / РБК

Несмотря на то, что официальный Киев ввел против крупного российского и близкого к Владимиру Путину олигарха Олега Дерипаски, ряд контролируемых им компаний до сих пор ведут бизнес-деятельность в Украине.

Соответствующая информация содержится в расследовании, проведенном журналистами программы Схемы.

По их данным, по меньшей мере две дочерние компании из состава корпорации Дерипаски Русал по неизвестным причинам не были вынесены СБУ на рассмотрение СНБО - кипрскую United Company Rusal Silicon Limited и ее конечного бенефициара Emergofin B.V.

Первой принадлежит ООО Глуховский карьер кварцитов, которое ведет добычу в Сумской области кварцит и вывозит необходимую для нужд военной промышленности породу в Россию.

Нидерландскую Emergofin B.V. подозревают СБУ в "фактическом уничтожении производственных мощностей" Запорожского алюминиевого комбината. Это предприятие компания Русал, выкупив контрольный пакет акций, довела до банкротства.

В СНБО и СБУ не смогли объяснить журналистам такую избирательность подхода к формированию санкционно-антироссийского списка.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что санкции против России нельзя отменять, а Евросоюз может пересматривать их лишь в сторону усиления.