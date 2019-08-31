"Только усилять!": Зеленский высказался об антироссийских санкциях

31 августа 2019, 15:35

Территориальная целостность Украины должны быть восстановлена, заявил президент.

Зеленский, Дуда
Зеленский находится в Польше с двухдневным официальным визитом / Фото пресс-службы ОП

Санкции против России нельзя отменять, поэтому Евросоюз может пересматривать их лишь для усиления ограничений. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с польским президентом Анджеем Дудой в Варшаве, которую транслировался на Facebook-странице ОП.

Украинский гарант подчеркнул, что пока Россия не начнет выполнять Минские договоренности и пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины, антироссийские санкции нельзя ослаблять или отменять.

"Мы скоординировали наши дальнейшие шаги для прекращения войны на востоке Украины и возвращения Крыма. Наша общая и принципиальная позиция без полного выполнения минских договоренностей, без восстановления территориальной целостности Украины в международно признанных границах - санкции ЕС могут пересматриваться лишь в сторону их ужесточения, а не наоборот", - отметил Зеленский.

В свою очередь, президент Польши поддержал позицию Зеленского и  заявил, что Украина должна вернуть себе территориальную целостность, которая существовала до 2014 года.

"Мы считаем, что политика санкций должна быть продолжена. Потому что это наиболее мирный способ заставить государство соблюдать стандарты международного права. Сегодня эти стандарты не соблюдаются", - сказал Дуда.

"Я заверил господина президента, что он может рассчитывать на мою поддержку относительно суверенитета Украины, я заверил, что всегда здесь моя позиция будет однозначна - Украина должна вернуть территориальную целостность, которую имела до 2014 года. Мы называем вещи своими именами. Территория Украины оккупирована. Крым, Донбасс должен вернуться под полный контроль Украины", - добавил польский лидер.

Напомним, Владимир Зеленский также заявил, что готов разблокировать разрешение на эксгумацию тел в польских захоронениях в Украине, о чем польский коллега Анджей Дуда просил его в начале июля.

31 августа президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Польшу, где будет находиться с двухдневным официальным визитом.

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Россия санкции Польша Владимир Зеленский Анджей Дуда новости Украины
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