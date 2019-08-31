Зеленский снова чуть не заблудился на красной дорожке

31 августа 2019, 12:37

Начался двухдневный официальный визит Владимира Зеленского в Польшу.

Зеленский, Дуда
В Президентском дворце состоялась официальная церемония встречи украинского президента / скриншот

31 августа президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Польшу, где будет находиться с двухдневным официальным визитом.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, в Президентском дворце состоялась официальная церемония встречи украинского президента с его польским коллегой Анджеем Дудой.

После официальной церемонии началось общение Владимира Зеленского и Анджея Дуды в формате тет-а-тет, затем запланированы переговоры делегаций под председательством президентов.

Стоит отметить, что с Зеленским снова чуть не случился конфуз на красной дорожке. Как видно на видео, опубликованном на странице ОП в Facebook, президент Украины немного растерялся во время официальной церемонии, поэтому Дуде пришлось подсказывать Зеленскому, что делать.

Напомним, ранее подобная ситуация с украинским гарантом произошла в Турции во время встречи с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. Тогда Зеленский не заметил, как Эрдоган предложил ему остановиться. Вместо этого он продолжил движение.  Эрдогану пришлось вернуть Зеленского на верный путь. 

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Польша Владимир Зеленский Анджей Дуда новости Украины
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