Зеленский заблудился на ковровой дорожке во время встречи с Эрдоганом

Встреча Зеленского и Эрдогана состоялась 7 августа/ Фото пресс-службы ОП

Президент Украины Владимир Зеленский заблудился на ковровой дорожке в Турции во время встречи президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Украинский гарант не заметил, как президент Турции предложил ему остановиться. Вместо этого Зеленский продолжил движение. На записи видно, как украинский президент кивком поприветствовал кого-то из присутствовавших на церемонии и сделал несколько шагов в его сторону. Эрдогану пришлось вернуть Зеленского на верный путь. Видео было опубликовано на официальной странице Офиса Зеленского в Facebook.

Еще на одном видео, опубликованном турецким телевидением, президент Турции снова показывал дорогу своему украинскому коллеге.

Как известно, 7-8 августа президент Владимир Зеленский пребывает с официальным визитом в Турции. Он провел встречу с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом и сделал громкое заявление о возвращении Крыма. Позднее президенты Украины и Турции приняли решение о зоне свободной торговли.

8 августа в Стамбуле состоялась встреча между Президентом Украины Владимиром Зеленским и Вселенским Патриархом Варфоломеем I. Позже стало известно, о чем они говорили.