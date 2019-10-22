"Несколько раз ударили лицом об авто": в Крыму задержан журналист-перебежчик

В Крыму снова задержан Евгений Гайворонский / ru.krymr.com

Во вторник, 22 октября, в захваченном Россией Крыму - в Ялте - силовики задержали местного журналиста-перебежчика Евгения Гайворонского, которому подконтрольный властям РФ "суд" назначил принудительное лечение от якобы наркотической зависимости.

Гайворонский задержан около 13:00 на ул. Садовой, при задержании силовики несколько раз его ударили лицом о свое авто, рассказала сестра журналиста Дарья корреспонденту Крым.Реалии.

По словам собеседницы, Гайворонского обвинили в неисполнении решения "суда" относительно принудительного лечения. Позже стало известно, что журналисту "суд" избрал меру пресечения в виде ареста на 15 суток.

Напомним, Евгения Гайворонского в Крыму задержали по подозрению в употреблении наркотиков 26 марта. Позже "суд" оккупантов арестовал журналиста на 12 суток и обязал "подлечиться". После этого - 7 мая - Гайворонский снова был арестован, а позже оказался на свободе. Журналист утверждал, что обвинение в употреблении наркотических веществ - "бред".

Справка. В 2013 году Евгений Гайворонский переехал в Крым с материковой части Украины. На протяжении первых лет оккупации полуострова Россией журналист поддерживал оккупантов, но позже стал придерживаться проукраинской позиции.