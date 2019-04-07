Возвращается в Украину: в Крыму выпустили из тюрьмы пророссийского журналиста Гайворонского

Журналист сначала поменял Украину на Россию, а теперь решил снова сменить приоритеты / Фото: Facebook/Евгений Гайворонский

В Симферополе из СИЗО 7 апреля выпустили ялтинского журналиста Евгения Гайворонского, который ранее приветствовал аннексию Крыма, однако впоследствии изменил мнение.

"Приезжали сотрудники МВД Крыма все руководство прям, угрожали мне... Сказали: "То, что ты выбрал себе политику называть себя гражданином Украины, тебе не поможет... Мы тебя дальше будем упаковывать, мы тебе наркоманию придумаем. И еще на 12 дней закроем за то, что ты отказывался с нами проехать и оказывал сопротивление сотрудникам полиции. Твои родственники здесь живут", - цитирует Гайворонского ресурс Крым.Реалии.

Журналист рассказал коллегам из украинского СМИ, что содержался в камере, рассчитанной на трех человек. Он пожаловался, что в тюрьме испытывал со стороны правоохранителей серьезный прессинг.

Гайворонский заявил, что намерен в ближайшее время покинуть Крым, возможно, переехав на материковую Украину. Он высказывает опасения за свою жизнь.

Как известно, Гайворонский переехал с материковой Украины в Крым в 2013 году. В первые годы оккупации полуострова он поддерживал российские власти, однако через некоторое время резко изменил свое мнение на проукраинское.

Напомним, Гайворонского задержали 26 марта, обвинив в хранении наркотиков.