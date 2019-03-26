Возненавидел "русский мир": В Крыму россияне "повязали" проукраинского журналиста

Евгений Гайворонский / Крым. Реалии

В аннексированном Россией полуострове Крым, в городе Ялта, задержали журналиста Евгения Гайворонского.

Соответствующее сообщение опубликовал портал Крым.Реалии со ссылкой на знакомых журналиста. По их словам, он позвонил и рассказал, что его задержали и вменяют наркотики.

Официального подтверждения данной информации пока не появилось.

К слову, Гайворонский в 2014-м публично радовался приходу в Крым россиян. Однако быстро разочаровался и начал регулярно высказываьть проукраинские взгляды. В феврале 2018-го Гайворонского, судя по всему, в качестве наказания, избили в центре Ялты. В марте нынешнего года после очередной порции критики россиян, в жилье журналиста российские силовики провели обыски.

Напомним, ранее в Крыму с беспилотника звучил гимн Украины.