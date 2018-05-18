В Крыму с беспилотника звучал гимн Украины — журналист

В пятницу, 18 мая, в захваченном Российской Федерацией Крыму — в Симферополе — из колонки, прикрепленной к беспилотному летательному аппарату, играл гимн Украины.

Беспилотник нашли так называемые "полицейские" в районе Свободы, написал журналист "Радио Свобода" Антон Наумлюк в Facebook.

"… сотрудниками полиции был сегодня обнаружен беспилотник в цветах украинского флага, с прикрепленной к нему колонкой, из которой играл гимн Украины", — отмечается в сообщении.

Ранее Антон Наумлюк писал, что в Симферополе — задержали 20 человек, участвовавших в акции "Зажги огонек в своем сердце", приуроченной ко Дню памяти жертв депортации крымских татар (отмечается 18 мая).