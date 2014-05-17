В оккупированном Крыму ФСБешники 6 часов допрашивали польского журналиста

В Крыму сотрудники ФСБ России задержали, доставили в местное управление и 6 часов выясняли личность и цель приезда в Крым собственного корреспондента "Gazeta Wyborcza" в Москве Вацлава Радзивиновича.

Об этом сообщил сам Радзивинович, пишет Крым.Реалии.

По его словам, группа сотрудников ФСБ неожиданно нагрянула, когда он в симферопольском кафе "Диван" беседовал и пил кофе с украинскими журналистами –собкорром киевской газеты "День" в Крыму Николаем Семеной и крымским фоторепортером Леньярой Абибулаевой.

По словам Радзивиновича, сотрудники ФСБ обвинили польского журналиста в том, что "он не тот, за кого себя выдает", хотя он предъявил все необходимые документы, и что он "нелегально пересек границу Российской Федерации". После этого ФСБшники потребовали поехать вместе с ними в управление ФСБ в "Республике Крым".

При этом сотрудники ФСБ не позволили журналисту сделать телефонный звонок в редакцию, посольство Польши в Москве, в МИД или кому-то из коллег.

В управлении c журналистами был проведен "опрос по обстоятельствам инцидента''.

По мнению Радзивиновича, у сотрудников ФСБ не было никаких правовых оснований предъявлять ему подозрения в "нелегальном пересечении границы" или выяснять личность и 6 часов составлять протокол "опроса".

Николай Семена и Леньяра Абибулаева после нескольких часов общения с сотрудниками ФСБ были отпущены, от комментариев отказались.

Вместе с тем журналист Украинской правды Екатерина Сергацкова сообщила, что 16 мая сотрудники ФСБ в штатском задержали участника проукраинских акций Александра Кольченко.

''В чем его обвиняют, пока неизвестно. Знаем, что он сейчас находится под арестом и в ближайшее время его отправят, как и кинорежиссера Олега Сенцова, в Москву. Известно, что Саша - парень из небогатой рабочей семьи, и его друзья волнуются за то, что ему не смогут оказать нормальную поддержку и нанять хорошего адвоката в Москве'', - отметила Сергацкова.

Напомним, что сегодня, 15 мая, вступил в силу закон о временно оккупированных территориях.