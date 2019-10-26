Киев накроет снег: синоптик назвал дату

В среду погода в Киеве испортится, предупредил синоптик / Reuters

Погода в Киеве на следующей неделе окончательно испортится и станет почти зимней, - в среду, 30 октября, столицу накроет снег.

В последний день октября в Киеве ночью будет дождь с мокрым снегом, а днем - снег и мокрый снег, сообщили в Украинском гидрометцентре.

Синоптик спрогнозировал, что в воскресенье, 27 октября, - отмечается День автомобилиста 2019, в столице ночью максимальная температура составит +9 градусов, а днем - +18, осадки не прогнозируются.

После Дня автомобилиста ожидается снижение температуры воздуха.

Погода в Киеве 27-30 октября:

27 октября: ночью - +7…+9, днем - +16…+18;

28 октября: ночью - +7…+9, днем - +12…+14;

29 октября: ночью - +5…+7, днем - +9…+11, днем и ночью - дождь;

30 октября: ночью - +1…+3, днем - +6…+8.

Ранее сообщалось, что в Киеве туман несколько дней подряд усложнял жизнь автомобилистам, велосипедистам, пешеходам и другим участникам дорожного движения, однако благодаря этому явлению столица стала "сказочной".