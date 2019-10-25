Туман в Киеве: красочные фото "сказочной" столицы

В Сети похвастались красочными фото туманного Киева / УНИАН

Туман в Киеве уже несколько дней подряд усложняет жизнь как автомобилистам, так и пешеходам, однако благодаря ему столица стала похожей на сказочный город.

В частности, интернет-пользователи и УНИАН поделились красочными фотографиями, на которых столица запечатлена в тумане.

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что туман в Киеве продержится в пятницу и в субботу, 25-26 октября. Синоптик предупредил, что видимость может составить менее 500 метров.