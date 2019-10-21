В одном районе Киева ухудшился воздух: названа причина

В Голосеевском районе Киева ухудшился воздух, сообщили власти / moygrad.kiev.ua

В одном из районов Киева ухудшился воздух, в частности, из-за масштабного пожара под столицей - в селе Романков Обуховского района Киевщины.

Воздух ухудшился в Голосеевском районе столицы, на место отправлены эксперты для проведения замеров, сообщили в Киевской городской госадминистрации.

По данным ведомства, еще одна причина ухудшения воздуха - погодные условия.

"Сейчас в селе Романков… горит более 1,4 га торфяников, тушение продолжается…", - отмечается в сообщении.

Ранее активист Евгений Сойкин написал, что над Украиной была самая высокая концентрация угарного газа в мире - накрыло пол-государства - от Киева до Харькова, от Винницы до Мариуполя.