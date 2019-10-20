"Что за хрень, накрыло полстраны": в Сети показали опасное загрязнение воздуха в Украине

Стало известно о запредельном загрязнении воздуха в Киеве / facebook.com/Kolomiiets Dmytro

В Украине уровень загрязнения воздуха достиг опасных показателей.

В частности, концентрация в атмосфере угарного газа сравнима с показателями индустриально развитых районов крупнейших экономик мира — США и Китая.

Об этом пишет в Facebook активист Евгений Сойкин."Над Украиной сейчас самая высокая концентрация CO в мире, сопоставимая с промышленными районами Китая или Нью-Йоркской агломерацией! Но у нас и близко нет такой концетрации людей и предприятий! Накрыло пол-страны от Киева до Харькова, от Винницы до Мариуполя…" — написал в Facebook активист Евгений Сойкин.

Он также задался вопросом, что могло настолько загрязнить воздух в Украине.

"Что за хрень? Что могло так загрязнить воздух в Украине?", - добавил Сойкин.

Отметим, что Управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киеве опубликовало таблицу состояния загрязнения атмосферного воздуха в городе.

В пояснении отмечается, что характер погоды в Киеве не будет способствовать рассеиванию вредных примесей в приземном слое воздуха.

Напомним, ранее стало известно о масштабном пожаре под Киевом.