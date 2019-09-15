Диоксид серы и оксид азота: стало известно о запредельном загрязнении воздуха в Киеве

Стало известно о запредельном загрязнении воздуха в Киеве / dp.dsns.gov.ua

По результатам исследований, в атмосфере Киева обнаружено превышение предельно допустимой концентрации ряда опасных соединений.

В частности, содержание пыли составило 0,10-0,20 мг/м.куб при предельно допустимых 0,15, содержание диоксида серы - 0,018 - 0,126 при допустимых показателях в 0,050, содержание оксида азота - 0,04-0,36 (предельно допустимый показатель - 0,04), содержание формальдегидов - до 0,015 при допустимых 0,003, оксида углерода - от 0 до 3 ед, (предельно допустимый показатель - 3).

Как сообщили в ГСЧС, данные о состоянии воздуха датированы 13 сентября по итогам исследований стационарных постов наблюдения Центральной геофизической обсерватории.

/ dsns.gov.ua

В свою очередь в КГГА объяснили проблемы чистоты воздуха в Киеве большим количеством пожаров вблизи столицы.

Напомним, ранее стало известно о масштабном пожаре под Киевом.