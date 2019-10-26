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В центре Киева прошел Конопляный марш за легализацию марихуаны

26 октября 2019, 14:51

Участники акции потребовали легализовать каннабис для использования в медицинских целях.

  • В Киеве прошел Конопляный марш свободы @HromadskeUA
  • В Киеве прошел Конопляный марш свободы @HromadskeUA
  • В Киеве прошел Конопляный марш свободы @HromadskeUA
  • В Киеве прошел Конопляный марш свободы @HromadskeUA
  • В Киеве прошел Конопляный марш свободы @HromadskeUA
  • В Киеве прошел Конопляный марш свободы @HromadskeUA

В субботу, 26 октября, в Киеве возле Дома правительства состоялся Конопляный марш свободы, участники которого потребовали от властей легализовать каннабис для использования в медицинских целях.

У здания Кабмина собралось до 500 человек, которые выдвигали требования разрешить использование каннабиоидов при лечении тяжелобольных людей и увеличить до объективно оправданного пороговое количество каннабиса, устанавливающего уголовную ответственность за хранение без цели сбыта.

По словам одной из организаторов марша, участницы общественной организации Ветераны за медицинский каннабис Алины Приймак, целью акции является привлечение внимания правительства к проблеме криминализации препаратов на основе медицинского каннабиса.

"Сегодня мы здесь собрались, чтобы напомнить нашей власти, что мы нуждаемся и требуем свободного доступа к препаратам из медицинского каннабиса. Это не является чем странным или уникальным - во многих странах принято и абсолютно нормальное такое лечение. Но лечение терапевтическое, то есть прописано заранее врачом", - сказала Приймак.

Согласно декларации намерений, опубликованной на странице события в Facebook, участники акции также требуют полной реорганизации органов контроля и борьбы с наркотиками, в первую очередь, подразделения противодействия наркопреступности Нацполиции под общественным контролем и с приоритетами, определенными Государственной стратегией в отношении наркотиков.

Напомним, ранее в Киеве прошел масштабный марш националистов.

марихуана конопля марш каннабис
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