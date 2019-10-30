Верховная Рада переименовала Переяслав-Хмельницкий / Фото Reuters

Верховная Рада IX созыва продолжает дело своих предшественников из созыва VIII в плане переименования украинских городов - 30 октября во время заседания народные избранники изменили название города Переяслав-Хмельницкий.

211 народных депутатов проголосовали за Постановление №2175 о переименовании города Переяслав-Хмельницкий Киевской области, сказано на сайте ВР.

Такое решение Рады одобрил и Киевский областной совет. Отныне город будет называться Переяславом.

Интересно, что еще 26 октября 2017 года за возвращение городу исторического названия проголосовали депутаты Переяслав-Хмельницкого городского совета.

Переяслав-Хмельницкий - город областного значения в Киевской области Украины с населением около 27 тысяч жителей. Один из древнейших городов Руси, столица Переяславского княжества.

Ранее поселку на Донеччине предложили вернуть историческое название Нью-Йорк.