Нью-Йорк стал Новгородским во время холодной войны / Фото Свободное радио

Прифронтовой поселок Новгородское в Донецкой области могут переименовать. Ему предлагают вернуть историческое название Нью-Йорк. Часть местных жителей выступила с соответствующей инициативой, а глава ОГА Павел Кириленко заявил, что готов поддержать такое решение.

По процедуре, сначала должны состояться общественные обсуждения, которые станут основой решения общины. После этого это предложение может рассмотреть ОГА.

"Если жители имеют такое желание обоснованное и оговорены совместно между собой, оно будет рассмотрено (областной администрацией, - ред.) и будет принято решение, положительное", - сказал Кириленко.

После согласования о переименовании в ДонОГА данный вопрос должна рассмотреть Верховная Рада. К слову, в парламент прошлого созыва дважды подавали проекта постановления о переименовании Новгородского в Нью-Йорк. Однако, оба проекта были отозваны в связи с переизбранием Верховной Рады.

Поселок Новгородское носит такое название с 1951 года. Ранее он назывался Нью-Йорк и был известен как поселение немцев-меннонитов. По одной из версий, поселение основали переселенцы из немецкого города Йорк. По другой версии, местный промышленник дал такое название поселку, поскольку был поражен поездкой в ​​США, в частности в Нью-Йорк. Во время холодной войны с Западом советская власть решила переименовать поселок в Новгородское.

Фото: Этонграфический Донбасс

Напомним, ранее росСМИ писали, что в Крыму греческая диаспора предложила переименовать полуостров в Тавриду. Позже идею поддержал "вице-премьер" Крыма и постоянный представитель "республики" при российском президенте Владимире Путине Георгий Мурадов.

Читайте такжеВятрович объяснил, зачем "немцы" в Крыму задумали переименование полуостроваВ свою очередь, бывший первый замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юсуф Куркчи считает, что в захваченном Россией Крыму пособники оккупантов согласились на переименование Крыма в Тавриду для отвлечения внимания граждан от важных проблем.