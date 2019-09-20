Экс-член Кабмина раскрыл, зачем оккупантам переименование Крыма

Переименование Крыма в Тавриду - громкий инфоповод, отметил бывший чиновник.
Бывший первый замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юсуф Куркчи считает, что в захваченном Россией Крыму пособники оккупантов согласились на переименование Крыма в Тавриду для отвлечения внимания граждан от важных проблем.
Переименование Крыма стало громким инфоповодом, и это просто пиар-ход, рассказал экс-член Кабмина в эфире ObozTV.
Собеседник отметил, что РФ принесла на полуостров целый комплекс проблем.
"Это (инициатива переименовать Крым - Ред.) очередная попытка отвлечь внимание граждан, которые проживают на оккупированной территории, от насущных проблем. Которые связаны с экологией, с отсутствием надлежащих зарплат, медицинского обслуживания…", - полагает экс-член Кабмина.
Читайте также"Не нужно и не актуально": Аксенов выступил против переименования КрымаРанее РосСМИ писали, что в Крыму греческая диаспора предложила переименовать полуостров в Тавриду. Позже идею поддержал "вице-премьер" Крыма и постоянный представитель "республики" при российском президенте Владимире Путине Георгий Мурадов.
Аннексия Крыма
В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.