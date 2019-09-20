Экс-член Кабмина раскрыл, зачем оккупантам переименование Крыма

Переименование Крыма нужно оккупантам для отвлечения внимания людей, полагает экс-член Кабмина / Reuters

Бывший первый замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юсуф Куркчи считает, что в захваченном Россией Крыму пособники оккупантов согласились на переименование Крыма в Тавриду для отвлечения внимания граждан от важных проблем.

Переименование Крыма стало громким инфоповодом, и это просто пиар-ход, рассказал экс-член Кабмина в эфире ObozTV.

Собеседник отметил, что РФ принесла на полуостров целый комплекс проблем.

"Это (инициатива переименовать Крым - Ред.) очередная попытка отвлечь внимание граждан, которые проживают на оккупированной территории, от насущных проблем. Которые связаны с экологией, с отсутствием надлежащих зарплат, медицинского обслуживания…", - полагает экс-член Кабмина.

Читайте также"Не нужно и не актуально": Аксенов выступил против переименования КрымаРанее РосСМИ писали, что в Крыму греческая диаспора предложила переименовать полуостров в Тавриду. Позже идею поддержал "вице-премьер" Крыма и постоянный представитель "республики" при российском президенте Владимире Путине Георгий Мурадов.