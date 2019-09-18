В Раде решили переименовать стариннейший украинский город

Зал заседаний Верховной Рады / Reuters

В среду, 18 сентября, во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства депутаты поддержали решение о переименовании Переяслава-Хмельницкого в Переяслав.

Соответствующее сообщение опубликовала в социальной сети Facebook Ольга Туний, спикер главы главы парламента Дмитрия Разумкова.

"Моему родному городу Переяславу возвращают историческое название!...Надеюсь, Верховная Рада также поддержит это предложение и восстановит историческую справедливость!", − написала Туний.

Напомним, ранее, в ноябре 2018-го Верховная Рада приняла решение о переименовании Кировоградского района в Кропивницкий - в рамках по декоммунизации.