"Уе*уйте на*уй, Путин, введи ремонт": в Сети бурно обсуждают восстанавление Донбасса

В Сети решают, кто должен восстанавливать Донбасс / Фото УНИАН

Донбасс опять стал камнем преткновения. После начала отвода войск в Золотом, украинцы заговорили о завершении войны и о том, кто будет восстанавливать Донбасс и что с ним делать.

При этом министр транспорта и инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что Киев не намерен за свой счет восстанавливать неподконтрольные территории Донбасса, даже если они вернутся в Украину.

По мнению Криклия, это деньги в Донбасс Украина готова будет вкладывать, только если Россия выплатит "репарации".

"Украинцы не будут платить за неконтролируемую территорию, конечно нет. Это априори невозможно. Пусть сначала возвращает территории страна-агрессор, выплачивает репарации, а тогда мы будем думать, как будем вкладывать и восстанавливать территорию", – сказал министр в эфире шоу "Право на власть" на телеканале 1+1.

Отметим, украинцы в Сети активно обсуждают тему восстановление Донбасса. При этом многие убеждены, что строить все по-новому должен тот, кто все начал и кто все разрушил. В то же время многие возмущены тем, что Украина не хочет вкладывать деньги в регион.

"Так отдайте уже Донбасс, весь, РФ. Что вы мычите. Не стесняйтесь, если денег нет", - убежден Алекса Вербер.

"Деньги нам дайте, а мы потом подумаем, восстанавливать или нет. Умняшка какой. А где было объявление войны России???А потом бегают по миру и рассказывают что Донбасс это Украина", - пишет Эрик Сокур.

"Украина в любом случае не будет востанавливать Донбасс ,она себя не может обслуживать , недееспособна .А Донбасс восстановится ,это без вариантов .И граждане Украины ещё будут ездить туда на работу ,как в Польшу ,работы всем хватит.А с репарациями ещё проще , Украина объявляет РФ войну , выигрывает ее ,а потом начинает получать репарации...других вариантов нет.Все что то ждут ,когда им кто то что то даст -кредиты , репарации ,иски ...и на это хотят жить,и поднять экономику на 40% . Украинской власти надо прекращать мастурбировать на Донбасс,это вредно для здоровья Украины", - убежден Сергей Гончаров.

"Рагули, нам от вас ничего не надо, от слова совсем. Просто уе*уйте на*уй с нашей земли", - сказала некий Ваня Иванов.

"С 2014 года Россия была для нас "друг,партнер,брат".И только в 2018 году ВР проголосовала ,что Россия агрессор", - пишет Ирина Крамаренко.

"Ще нічого не зроблено,щоб Донбас відновлювати,спочатку зробіть хоть що-небудь", - добавила Валентина Городова.

"Путин, введи ремонт бамбасса", - пишет Андрей Коваленко.

"Дайте мир и уберите блокаду-люди донбасса и сами все сделают-без сопливых обойдутся...", - убежден Константин Дегтяренко.

"Получается, что патриот, свою родную Землю, любимую, не намерен восстанавливать и приводить в порядок!?", - отметил Александр Шинкаренко.

Читайте также"Не дают": в Кабмине объяснили невыплату пенсий на ДонбассеНапомним, ранее сообщалось, Украина при поддержке Всемирного банка запускает Фонд международной партнерской поддержки для восстановления и реинтеграции Донбасса, сообщил 29 октября, во вторник, в Мариполе во время Первого инвестиционного форума президент Владимир Зеленский.

"Со Всемирным банком мы запускаем работу фонда международной партнерской поддержки для восстановления и будущей реинтеграции Донбасса. Призываем всех становиться частью этого большого проекта", - сказал президент.