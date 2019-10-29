Реинтеграция Донбасса: Зеленский сообщил о запуске специального фонда

Зеленский призвал инвестировать в Донбасс / president.gov.ua

Украина при поддержке Всемирного банка запускает Фонд международной партнерской поддержки для восстановления и реинтеграции Донбасса, сообщил 29 октября, во вторник, в Мариполе во время Первого инвестиционного форума президент Владимир Зеленский, который ранее отреагировал на разведение войск у Золотого.

"Со Всемирным банком мы запускаем работу фонда международной партнерской поддержки для восстановления и будущей реинтеграции Донбасса. Призываем всех становиться частью этого большого проекта", - сказал президент.

По словам Зеленского, во время форума инвесторам был представлен полный приватизационный список и сотни проектов.

"Наша идея - начать развитие из Мариуполя. Именно поэтому инвестиционный форум проходит здесь, на востоке Украины. Город, который когда-то освобождали, может стать действительно европейским", - обратил внимание Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что "нужны инвестиции в строительство новых школ, больниц, дорог и мостов".

Также Зеленский сообщил, что во вторник на полях форума было подписано 12 меморандумов на проекты, стоимость которых составит миллиарды долларов.

Читайте также"Зеленский готов к встрече с Путиным": Пристайко рассказал о третьей силе, которая принесет мирНапомним, ранее президент Владимир Зеленский поделился целями новой украинской власти. По его словам, Украина должна перестать просить помощи у международных партнеров.

При этом президент указал, что Украина должна на равных с партнерами воплощать в жизнь крупные проекты.

"Поддержка ЕС по объемам уже достигла 15 млрд евро, и за это мы очень благодарны. В то же время наша цель - выйти из парадигмы "запрашивающие помощи" и наконец начать на равных, совместно с международными партнерами воплощать в жизнь крупные инвестиционные проекты", - заявил Зеленский во время открытия офиса проектов Европейского Союза в рамках инвестиционного форума в Мариуполе.