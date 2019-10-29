Присоединиться к семье: Зеленский сделал неоднозначное заявление по ЕС

Владимир Зеленский / Скриншот

Президент Владимир Зеленский поделился целями новой украинской власти. По его словам, Украина должна перестать просить помощи у международных партнеров.

При этом президент указал, что Украина должна на равных с партнерами воплощать в жизнь крупные проекты.

"Поддержка ЕС по объемам уже достигла 15 млрд евро, и за это мы очень благодарны. В то же время наша цель - выйти из парадигмы "запрашивающие помощи" и наконец начать на равных, совместно с международными партнерами воплощать в жизнь крупные инвестиционные проекты", - заявил Зеленский во время открытия офиса проектов Европейского Союза в рамках инвестиционного форума в Мариуполе.

Кроме того, он заверил, что Украина может быть привлекательной для инвесторов и пригласил их к сотрудничеству.

"И она, благодаря инвестиционному росту, системным изменениям и важным реформам, в недалеком будущем присоединится к европейской семье", - подчеркнул украинский президент.

Напомним, что ранее министр финансов Украины Оксана Маркарова сообщила, что Евросоюз может выделить Украине второй транш макрофинансовой помощи до конца 2019 года.