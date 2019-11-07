Выясняли, кто круче? В центре Львова футбольные фанаты устроили массовое побоище

Сообщение о драке на площади Галицкой поступило около 23:15 в среду, 6 ноября / Фото полиции Львова

В центре Львова на площади Рынок поздно вечером в среду, 6 ноября, футбольные болельщики из Украины, Франции и Германии устроили массовую драку. В побоище принимали участие около ста людей.

Как сообщает полиция Львовской области в Facebook сообщение о драке на площади Галицкой поступило около 23:15.

Депутат Львовского городского совета и активист Игорь Зинкевич сообщил в соцсети, что драке предшествовал конфликт между фанатами, однако они никаких лозунгов не выкрикивали. По словам очевидцев, до драки фанаты ничего не били и не вели себя агрессивно – лишь "бегали и что-то выкрикивали".

Прибыв на место происшествия, правоохранители задержали 12 молодых людей, четверо из них - жители Львова в возрасте от 20 до 22 лет, другие - иностранцы.

Во время прекращения драки пострадало два полицейских и повреждены два служебных авто. На данный момент правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личности участников драки. Решается вопрос правовой квалификации.

Напомним, 7 ноября на стадионе Арена Львов состоится поединок четвертого тура группового раунда Лиги Европы Александрия (Украина) - Сент-Этьен (Франция).

Как сообщал Главред, в Одессе полиция задержала троих иностранцев, которые во время конфликта с местными жителями в центре города зарезали двух человек.