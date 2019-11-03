Пьяная драка за храм: на Житомирщине прихожане ПЦУ и УПЦ МП устроили разборки

В воскресенье, 3 ноября, в селе Калиновка Житомирского района прихожане двух конфессий (ПЦУ и УПЦ Московского патриархата) поспорили из-за принадлежности храма.

Ранее громада этого села постановила переход в Православную церковь Украины. Однако сегодня возле храма возникло столкновение между прихожанами ПЦУ и сторонниками Московского патриархата. Первые пришли в сельскую церковь и намеревались провести инвентаризацию, рассказали в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Житомирской области.

Это возмутило сторонников Московского патриархата, которые считают храм своим, поэтому стали его защищать от односельчан. Представители Московского патриархата закрылись внутри церкви и не пускали туда своих оппонентов, так и возник спор.

На место конфликта прибыли правоохранители. В настоящее время полиция работает на месте, обеспечивает правопорядок и способствует урегулированию конфликта.

Читайте такжеНе поделили храм: в Ровенской области спор между прихожанами перерос в массовую бойнюКак уточняет Zhitomir.info, представители ПЦУ не могут попасть в храм из-за того, что там забаррикадировались около десяти представителей Московского патриархата.

"Громада, которая еще в марте этого года провела собрание о переходе в Православную церковь Украины, до сих пор не может зайти в свой храм. И были сообщения в полицию, в СБУ, в другие органы, в Житомирскую ОГА, сегодня люди пришли, чтобы зайти в свой храм. Около десяти представителей Московского патриархата закрылись внутри и не пускают людей в храм", - рассказал секретарь Житомирской епархии ПЦУ протоиерей Павел.

Он также пояснил, что произошло столкновение, когда местные жители оттесняли "людей в нетрезвом состоянии", которые блокировали вход в церковь.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Буковине прихожане подрались за храм, в ход пошел слезоточивый газ.