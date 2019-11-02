На Буковине прихожане подрались за храм, в ход пошел слезоточивый газ

Разнять прихожан приехали копы / cv.npu.gov.ua

На Буковине в двух селах поздним вечером 1 ноября произошли потасовки в храмах с применением слезоточивого газа.

В селах Старая Жадова и Михальча представители различных религиозных общин решали вопрос, кому достанутся церкви, передает ГУНП в Черновицкой области.Так, в селе Старая Жадова прихожане договорились провести переговоры и решить спорный вопрос, копы обеспечивали правопорядок и безопасность верующих, полностью контролируя ситуацию.

Общаясь с прихожанами, полицейские отмечают недопустимость правонарушений на религиозной почве и решении недоразумений и спорных вопросов исключительно в правовом поле. Действия правоохранителей направлены на недопущение конфликтов и сохранения церковного имущества.

В частности, в селе Старая Жадова представители различных религиозных общин договорились провести переговоры и решить спорный вопрос. Сейчас верующие покинули территорию церкви. Для обеспечения порядка возле культового сооружения дежурит группа реагирования патрульной полиции.

Однако, в селе Михальча все прошло не так гладко – журналистка Галина Еремица опубликовала видео, на котором группа людей пыталась проникнуть в церковь во время службы и распылили слезоточивый газ.

По ее словам, священники ПЦУ и верующие Храма Успения Пресвятой Богородицы ПЦУ села Михальча проводили вечернее богослужение. В 21.30 группа сторонников Московского патриархата попыталась сорвать службу с помощью слезоточивого газа.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Черновицкой области, правоохранители оградили представителей различных религиозных общин.

В полицию поступило два сообщения, связанных с инцидентами во время собрания верующих. Каждое обращение зарегистрировано в системе единого учета НПУ, полицейские проверяют полученную информацию.

Копы прибыли на два вызова о противостоянии верующих / cv.npu.gov.ua

Ранее в Ровенской области спор между прихожанами перерос в массовую бойню.