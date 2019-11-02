На Буковине прихожане подрались за храм, в ход пошел слезоточивый газ

За один день в двух селах Сторожинецкого района случились инциденты в храмах.
На Буковине в двух селах поздним вечером 1 ноября произошли потасовки в храмах с применением слезоточивого газа.
В селах Старая Жадова и Михальча представители различных религиозных общин решали вопрос, кому достанутся церкви, передает ГУНП в Черновицкой области.Так, в селе Старая Жадова прихожане договорились провести переговоры и решить спорный вопрос, копы обеспечивали правопорядок и безопасность верующих, полностью контролируя ситуацию.
Общаясь с прихожанами, полицейские отмечают недопустимость правонарушений на религиозной почве и решении недоразумений и спорных вопросов исключительно в правовом поле. Действия правоохранителей направлены на недопущение конфликтов и сохранения церковного имущества.
В частности, в селе Старая Жадова представители различных религиозных общин договорились провести переговоры и решить спорный вопрос. Сейчас верующие покинули территорию церкви. Для обеспечения порядка возле культового сооружения дежурит группа реагирования патрульной полиции.
Однако, в селе Михальча все прошло не так гладко – журналистка Галина Еремица опубликовала видео, на котором группа людей пыталась проникнуть в церковь во время службы и распылили слезоточивый газ.
По ее словам, священники ПЦУ и верующие Храма Успения Пресвятой Богородицы ПЦУ села Михальча проводили вечернее богослужение. В 21.30 группа сторонников Московского патриархата попыталась сорвать службу с помощью слезоточивого газа.
Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Черновицкой области, правоохранители оградили представителей различных религиозных общин.
В полицию поступило два сообщения, связанных с инцидентами во время собрания верующих. Каждое обращение зарегистрировано в системе единого учета НПУ, полицейские проверяют полученную информацию.
Ранее в Ровенской области спор между прихожанами перерос в массовую бойню.