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"Грабанул храм, укатил на угнанном мотороллере": на Киевщине совершено дерзкое преступление

27 сентября 2019, 10:25

Возможному злоумышленнику избрана мера пресечения.

В Рокитном ограбили храм и угнали мотороллер, подозреваемый задержан
В Рокитном ограбили храм и угнали мотороллер, подозреваемый задержан / Скриншот с kv.npu.gov.ua

В поселке городского типа Рокитное Киевской области мужчина ночью ограбил храм, а потом угнал мотороллер и скрылся.

В совершении дерзкого преступления обосновано подозревают 33-летнего жителя Кировоградской области, он задержан, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Киевщине.

Правоохранители выяснили, что злоумышленник ночью проходил мимо храма, увидел приоткрытое окно, залез в помещение и украл церковное имущество.

"С украденным вор дальше пошел…, пока не заметил у одного из домов мотороллер, на котором и уехал с места происшествия", - добавили в полиции.

Начато производство по ч. 3 ст. 185 (кража) и ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса. Подозреваемому суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

  • В Рокитном ограбили храм и угнали мотороллер, подозреваемый задержан kv.npu.gov.ua
  • В Рокитном ограбили храм и угнали мотороллер, подозреваемый задержан kv.npu.gov.ua
  • В Рокитном ограбили храм и угнали мотороллер, подозреваемый задержан kv.npu.gov.ua
  • В Рокитном ограбили храм и угнали мотороллер, подозреваемый задержан Скриншот с kv.npu.gov.ua

Ранее сообщалось, что под Киевом - в Софиевской Борщаговке - двое злоумышленников в одинаковой одежде ограбили пункт обмена валют и укатили на белом Porsche. СМИ писали, что грабители могли унести 30 тысяч долларов.

храм кража угон Рокитное Киевщина
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