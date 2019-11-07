На Одесчине "разбушевался" гепатит А: закрыта школа

На Одесчине из-за гепатита А школу закрыли на карантин / 62iNFO.ru

В селе Васильевка Беляевского района Одесской области у шести человек диагностирован гепатит А, из-за болезни в местной школе на 35 дней ввели карантин.

В соседнем селе - Каменка - у двух человек диагностировали гепатит А, говорится на странице Беляевской райгосадминистрации в Facebook.

В ведомстве добавили, что в Васильевке сельсовет выделил 34 тысячи грн на вакцины.

"Первый случай заболевания зарегистрирован у школьницы села Васильевка. Впоследствии заболели еще четыре школьника и взрослый. Сделан переучет всех детей села, проводится вакцинация, иммунопрофилактика...", - отметили в РГА.

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