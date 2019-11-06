Гепатит в Чернигове: число пострадавших детей возросло

В Чернигове увеличилось число пострадавших школьников / УНИАН

В Чернигове с подозрением на гепатит "А" госпитализированы уже 23 ученика общеобразовательной школы №7 и трое взрослых.

О возросшем количестве пострадавших сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской областной государственной администрации.

"По состоянию на 7 часов утра 6 ноября в учреждениях здравоохранения г. Чернигова на стационарном лечении с диагнозом вирусный гепатит А находятся 26 человек (23 детей и 3 взрослых). Состояние пострадавших средней тяжести", - сказано в сообщении.

Что такое гепатит "А"?

Гепатит А или болезнь Боткина – острое инфекционное заболевание печени, вызванное вирусом гепатита А, передающееся водным и пищевым путем. Проявляется общей интоксикацией и желтухой, не вызывает хронических поражений.

Причины гепатита "А"

Низкая санитария, несоблюдение правил личной гигиены, купание в грязных зараженных водоемах, когда вирус попадает в рот. Употребление загрязненных продуктов, ягод, использование зараженной воды в пищу, при мытье рук и посуды, при совместном проживании с больным, так как заражение происходит через полотенца, посуду, дверные ручки, при половом контакте с больным, при введении наркотиков нестерильными шприцами или от наркомана наркоману, пребывание в местах большого скопления людей.

Ранее в Черниговской школе произошла вспышка гепатита "А": копы открыли дело.