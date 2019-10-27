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В черниговской школе вспышка гепатита "А": копы открыли дело

27 октября 2019, 13:14

В Чернигове с гепатитом "А" были госпитализированы 12 детей и сотрудница пищеблока.

школа
В школе Чернигова дети заболели гепатитом А / Фото: УНИАН

В Чернигове с подозрением на гепатит "А" госпитализированы 12 учеников общеобразовательной школы №7 и сотрудница пищеблока.

Первого школьника с диагнозом гепатит "А" доставили в инфекционное отделение областной детской больницы 21 октября.

Чуть позже диагноз "гепатит А" врачи поставили ученику 5 класса и работнице пищеблока, затем - трем ученикам 5 и 1 классов.

По состоянию на 16:00 25 октября с гепатитом были госпитализированы 12 детей и сотрудница пищеблока, заявил начальник Госпродпотребслужбы в области Юрий Павлишен.

В свою очередь, замгендиректора областной детской больницы Людмила Кривец отметила, что вирусный гепатит "А" имеет доброкачественное течение, не переходит в хронические формы, как гепатит Б и С. В настоящее время дети находятся в средней степени тяжести.

В то же время по факту вспышки гепатита полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.325 УК (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

По информации, правонарушение карается штрафами, арестом на срок до 6 месяцев или ограничением свободы на срок до 3 лет.

Кроме того, в школе проводят санитарно-гигиенические мероприятия.

"Во время проведения санитарного обследования специалистами Госпродпотребслужбы отобраны образцы водопроводной воды и продукции школьного буфета. С учениками, родителями и персоналом школы проведена санитарно-разъяснительная работа о необходимости соблюдения правил личной гигиены", - отметил руководитель управления образования Чернигова Василий Билогура.

Что такое гепатит "А"?

Гепатит А или болезнь Боткина – острое инфекционное заболевание печени, вызванное вирусом гепатита А, передающееся водным и пищевым путем. Проявляется общей интоксикацией и желтухой, не вызывает хронических поражений.

Причины гепатита "А"

Низкая санитария, несоблюдение правил личной гигиены, купание в грязных зараженных водоемах, когда вирус попадает в рот. Употребление загрязненных продуктов, ягод, использование зараженной воды в пищу, при мытье рук и посуды, при совместном проживании с больным, так как заражение происходит через полотенца, посуду, дверные ручки, при половом контакте с больным, при введении наркотиков нестерильными шприцами или от наркомана наркоману, пребывание в местах большого скопления людей.

Читайте такжеТуберкулез, гепатит и вши. Пленный партизан рассказал, что такое луганская тюрьмаНапомним, ранее сообщалось, в Ужгород доставлены 8 флаконов сыворотки дифтерийного антитоксина из соседних Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей, сообщили в Закарпатском областном центре здоровья.

"В Ужгород спецтранспортом доставлены 8 флаконов дифтерийного антитоксина. По три дали Львовская и Черновицкая области, два - Ивано-Франковская ", - сказано в сообщении.

В Закарпатском областном центре здоровья отметили, что сейчас состояние больных дифтерией стабильное, новых случаев заболевания не выявлено.

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