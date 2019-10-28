Гепатит А: все, что нужно знать о страшной болезни

Чтобы не подхватить Гепатит А, нужно придерживаться правил гигиены.
Гепатит А - это заболевание печени, которое возникает из-за вируса гепатита А. Гепатит А в народе называют Боткина или желтуха.
Болезнь получила название желтуха, поскольку кожа заболевшего человека становится желтоватой, также могут стать желтоватыми белки глаз.
Гепатит А - как передается заболевание:
- Через воду или пищу, в которую попал вирус гепатита А;
- Через посуду;
- Через продукты;
- Через немытые руки.
Гепатит А: инкубационный период
От момента заражения вирусом Гепатита А до проявления симптомов болезни (инкубационный период) может пройти от 15 до 50 дней. Первые симптомы Гепатита А в среднем можно увидеть через 30 дней после заражения вирусом.
Гепатит А - симптомы:
- Температура тела - повышенная;
- Исчезает аппетит;
- Ощущение общей слабости;
- Болевые ощущение в верхней правой части брюшной полости - в области печени;
- Тошнота;
- Рвота.