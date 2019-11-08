Суд снова переименовал проспект Жукова в Харькове

Проспект Жукова снова стал Григоренко / Фото: Facebook/Игорь Черняк

Второй апелляционный административный суд не удовлетворил апелляцию городского совета Харькова и принял решение не возвращать проспекту Григоренко имя советского маршала Жукова.

"С момента провозглашения постановление суда вступило в законную силу! Отныне Жукова снова нет на карте Харькова!" – сообщил в Facebook адвокат Игорь Черняк.

Защитник уточнил, что суд таким образом "исправил процессуальные нарушения суда первой инстанции". Он поблагодарил судей и активистов, которые поддерживали адвокатов в борьбе за переименование проспекта Жукова. Возвращение в городскую инфраструктуру наименования в честь диссидента и правозащитника Петра Григоренко адвокат назвал победой над мэром Харькова Геннадием Кернесом.

Как известно, проспект был назван именем Григоренко в 2016 году в рамках выполнения закона о декоммунизации.

Напомним, ранее Харьковский горсовет проголосовал за переименования проспекта Петра Григоренко в проспект имени Георгия Жукова. Градоначальник Геннадий Кернес оперативно подписал такое решение. Далее, в Харькове на митинге против переименования проспекта Григоренко произошли заметные столкновения между его сторонниками и противниками.