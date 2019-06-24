"Откровенное нарушение закона": Вятрович пригрозил Кернесу из-за переименования в Харькове

Геннадия Кернеса обвинили в нарушении закона / kernes.com.ua

Вернув проспекту Петра Григоренко в Харькове имя советского полководца Георгия Жукова харьковский городской голова Геннадий Кернес нарушил закон, заявил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

"Мы будем требовать привлечения к ответственности господина Кернеса, как человека, который пошел на откровенное нарушение закона", - подчеркнул Вятрович в эфире 112 Украина.

Он также обратил внимание на то, что процедуры возврата названия не существует, а проспект можно только переименовать. Он добавил, что переименование в честь советского полководца является нарушением закона о декоммунизации.

Напомним, во время съезда партии Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова в Харькове снесли памятник Жукову.

Президент Владимир Зеленский рекомендовал мэру Харькова Геннадию Кернесу в правовом поле решить конфликт с памятником советскому маршалу Георгию Жукову, взяв на себя роль арбитра.