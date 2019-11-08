Украину прожарит: чем поразил ноябрьский прогноз погоды

Погода в Украине ошарашит потеплением выше +20 градусов / 1zoom.ru

Погода в Украине в ноябре 2019, похоже, решила спародировать лето: украинцев ожидает потепление до +21 градуса. Что правда, следом придут морозы и снежная бяка.

Погода в Украине 9 и 10 ноября 2019, то есть на этих выходных, будет сухой и теплой: местами на юге до +21 градуса, в среднем – около +13-18 градусов, прогнозирует Укргидрометцентр.

Прогноз погоды на завтра, 9 ноября, а также на понедельник небольшой дождик сулит западу и северу, а также кое-где в центре. Остальным территориям дождя не досталось.

Прохладнее всего будет в субботу на востоке, а вот в воскресенье на западе Украине – тут +9-15 градусов.

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Погода в Киеве 9 ноября будет с небольшим дождем. После ночных +8-10 градусов днем показатели термометров дотянуться до +14-17 градусов.

Погода в Украине 9 ноября 2019: карта

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что погода в Украине 8 и 9 ноября снова порадует потеплением.

Напомним, синоптик рассказал, сколько дней продлится бабье лето 2019, которое пришло в Украину в ноябре. К слову, ноябрь 2019 установил несколько температурных рекордов.