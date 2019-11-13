Глава Минкульта рассказал, как история поможет Украине в войне с Россией

Владимир Бородянский / УНИАН

Глава Минкультуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский считает, что украинским властям нужно перестать использовать историю как инструмент.

"Я считаю, что надо прекратить инструментализировать историю. То есть надо перестать использовать историю как инструмент для достижения каких-то специальных результатов или чего-то специального. Это очень много лет делает Россия. Но мы не Россия. Украина - не Россия", - заявил он в интервью порталу Цензор.

По словам Бородянский, в войне с Россией украинцы обязаны выигрывать не числом, а умением.

"Украинцы же очень отличаются в поведении, в понимании, в действиях от нашего соседа. И наши действия должны быть асимметричным. Там мощность больше. Поэтому асимметричность обеспечивает нам победу", - подвел итоги он.

Напомним, ранее Бородянский пояснил слова президента Зеленского о стандартах новостей, а также высказался о переименовании УПЦ МП.