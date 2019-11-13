  1. Главная
  3. Украина

Глава Минкульта рассказал, как история поможет Украине в войне с Россией

13 ноября 2019, 15:18

Недавно назначенный "рулить" культурой Владимир Бородянский детально и подробно высказался по теме.

Бородянский
Владимир Бородянский / УНИАН

Глава Минкультуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский считает, что украинским властям нужно перестать использовать историю как инструмент.

"Я считаю, что надо прекратить инструментализировать историю. То есть надо перестать использовать историю как инструмент для достижения каких-то специальных результатов или чего-то специального. Это очень много лет делает Россия. Но мы не Россия. Украина - не Россия",  - заявил он в интервью порталу Цензор.

По словам Бородянский, в войне с Россией украинцы обязаны выигрывать не числом, а умением.

"Украинцы же очень отличаются в поведении, в понимании, в действиях от нашего соседа. И наши действия должны быть асимметричным. Там мощность больше. Поэтому асимметричность обеспечивает нам победу", - подвел итоги он.

Напомним, ранее Бородянский пояснил слова президента Зеленского о стандартах новостей, а также высказался о переименовании УПЦ МП.

Россия пропаганда история Владимир Бородянский
Сейчас вы просматриваете новость «Глава Минкульта рассказал, как история поможет Украине в войне с Россией». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

15:36
Рада приняла за основу закон о продаже земли сельхозназначения: подробности
15:33
Встреча Зеленского, Путина, Меркель и Макрона: в МИД России заявили об угрозе срыва нормандского саммита
15:18
Глава Минкульта рассказал, как история поможет Украине в войне с Россией
15:10
"Возьмем 100 миллиардов долларов у россиян": Арахамия прокомментировал идею Коломойского
15:01
"Отрыжка СССР": Фарион распекла скандального "слугу народа" Видео
14:50
"Бл*ди, хайпа захотели, истреблять надо": в Сумах студенткам, утопившим котят, светит 8 лет тюрьмы Видео
14:50
У Зеленского рассказали, много ли в аннексированном Крыму фанатов "русского мира"
14:32
В Киеве под стенами НБУ произошла массовая потасовка: подробности
14:23
Конец одиночеству и свары: кому гороскоп на завтра предвещает резкий поворот в жизни
14:15
"Вступились за жителей Донбасса": Лавров сделал странное заявление по Украине
14:03
"НАТО будет гадить в трусы и покупать памперсы": основные тезисы интервью Коломойского New York Times
13:53
"Курва, стыдоба, на зону, там петухов много": Ляшко позвали на допрос из-за драки с Герусом
13:51
"Нужно признание Америки": в РФ едко высказались в адрес Украины
13:51
Удастся ли Зеленскому запустить рынок земли мнение
13:25
"Москали, кацапы, вата": у метро в Киеве расстреляли обувной магазин - видео Видео
12:59
"Что за бред": Maruv стала российской певицей года
12:42
"Гражданин Израиля" сцепился в Раде с "подонком" из Слуги народа. Видео Видео
12:37
Заворотнюк посадят за преступления семьи
12:37
В полиции рассказали, за что и почему разыскивают скандального Шария
12:32
Бабье лето 2019 не отступает: синоптик дала прогноз погоды на завтра Видео
12:09
Рынок земли в Украине: в Минэкономики названа цена одного гектара
12:08
"Не можем удовлетворить всех": Гончарук объяснил суть закона о рынке земли
12:02
В польском Нацбанке рассказали, сколько в стране заробитчан из Украины
11:53
Новый рекорд ноября 2019: киевляне пережили самую теплую ночь за 139 лет Видео
11:49
"Им было весело": Слуга народа сломал жизнь украинке Видео
11:32
"Закопаем коммуняцкую идеологию": "слуга народа" пригрозил противникам рынка земли Видео
11:31
Рекордный потоп за полстолетия: Венеция пошла под воду Фото Видео
11:07
"Большая дыра в границе": украинские бойцы рассказали о нападении России Видео
11:06
"Одни жополизы": Пугачева сделала признание
10:53
У Гончарука уточнили, отменят ли трудовые книжки в Украине
10:42
Свинья в гробу, блокирование трибуны и "похороны" коммунизма: Рада готовится открыть рынок земли - онлайн-трансляция Видео
10:30
Сериал СидОренки-СидорЕнки 19 и 20 серия смотреть онлайн 12-11-2019 Видео
10:20
"Раз такая демократия": жена Медведчука собралась в президенты
10:07
На зависть Лукашенко: зачем Назарбаев хочет быть посредником Зеленского и Путина мнение
10:05
Стало известно, когда в Украине заработают электронные больничные
09:44
"Чтобы демократия вас не похоронила": Лукашенко разразился угрозами в адрес Европы
09:35
"Диды воевали, внуки обкатали": в России детям сделали горку из земли с кладбища Видео
09:16
Финансовый крах, смерть иллюзий: кого гороскоп на 13 ноября 2019 предупредил об угрозах
09:14
"Скачете в резиновых масках": Кива нарвался на Скабееву на росТВ Видео
09:12
Клава Кока попала в больницу: что известно о состоянии
09:05
Насиловали, пытали электротоком, избивали битами: стало известно о жутком обращении с узниками секретной тюрьмы "ДНР"
08:26
Погода в Украине: на сколько еще задержится тепло Видео
08:24
Кремль строит на Донбассе Украину своей мечты мнение
07:55
В офисе Зеленского торговали местами в Нафтогазе: СМИ назвали имя сообщницы Видео
07:21
Надеемся на быстрый результат: в МВФ рассказали, чего ждут от визита в Украину
06:58
Сказки о компенсациях: чего ждать Украине в случае отмены санкций против РФ мнение
06:55
Спецпредставитель ОБСЕ уточнил дату начала разминирования Петровского
06:36
Удлиненный гарсон – модная французская стрижка, которая научит любить себя - фото Фото
06:17
Выжженная земля или процветающий регион: эксперт спрогнозировала судьбу Донбасса
05:49
Всемирный день доброты 13 ноября: поздравления и живые открытки Фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять