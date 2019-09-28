"Они – не наши герои": Бородянский рассказал о судьбе закона о декоммунизации

Владимир Бородянский / Фейсбук В.Бородянского

Декоммунизация является положительным процессом, а изменения в соответствующий закон не планируются, заявил министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский.

"Но всегда есть "но". Давайте так: я за то, чтобы мы называли вещи своими именами. В нашей истории были ужасные страницы и хорошие страницы. И тот режим, который был 70 лет на нашей территории, привел к большим потерям. И привел к достижениям, тоже нельзя этого отрицать. Но самое страшное, что он привел к потерям интеллектуальным, ментальным и ужасным физическим, человеческим потерям", – сказал он в интервью BBC Украина.

Читайте такжеВ партии Зеленского рассказали, что делать с декоммунизациейМинистр культуры, молодежи и спорта также высказал свое отношение к сносу памятников советской эпохи.

"На мой взгляд, это самый легкий путь, который мы избрали, – закрыть звезду, снять Ленина. А вот сознание и проблемы, которые возникают, те все споры – это же из-за сознания. Мы вообще не провели эту дискуссию, не выяснили, что с нами происходило, и не сказали: смотрите, такая у нас была история. Они – не наши герои, и мы не будем называть их именами площади и улицы", – добавил Бородянский.

Напомним, ранее Бородянский высказался насчет закона о языке.