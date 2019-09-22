"Всю жизнь говорил на русском": Бородянский высказался насчет закона о языке

Владимир Бородянский выступил против деления людей по языковому принципу

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил о том, что не видит оснований для того, что вносить изменения в закон о государственном языке.

"Сегодня мы отстаиваем украинские национальные интересы и будем их отстаивать. Я считаю, что есть закон о языке, который надо выполнять. И я пока не вижу причин, чтобы анонсировать какие-то изменения в этот закон", – сказал он в интервью на Громадськом.

Он также отказался от деления людей по языковому принципу и подчеркнул, что не считает русскоговорящих тем, кто творит "русский мир".

Читайте такжеУ Зеленского рассказали, на каком языке заговорят депутаты от Слуги народа в Раде"Также я не согласен с тем, что президент был создателем "русского мира". Например, я всю жизнь говорил на русском языке. И я вообще не хочу делить людей по языковому принципу", – отметил министр культуры.

Он также добавил, что после назначения на новый пост перешел на украинский язык.

"Если откровенно, то это обязанность чиновника. Постоянно разговариваю на украинском я уже месяц, и мне нравится", – резюмировал Бородянский.

Напомним, ранее в Офисе президента заявили о том, что анализ закона о функционировании украинского языка проводить не будут.