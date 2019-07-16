Конституционный суд определился по поводу декоммунизации

Закон об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов Рада приняла в 2015 году / GettyImages

16 июля Конституционный суд Украины принял решение относительно закона о декоммунизации. Заседание судьи проводили в закрытом режиме.

Как пишет ряд СМИ со ссылкой на источники, КСУ признал конституционным закон об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики. Однако, само решение суда еще не обнародовано.

Читайте такжеВятрович предупредил об опасности отмены названий проспектов Бандеры и ШухевичаНапомним, ранее лидер политической партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что вопросы декоммунизации в Украине должны решаться на местных референдумах.

В свою очередь, директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что никакие референдумы на самом деле не нужны, так как предложения о новых названиях приходили от местных громад.

Как известно, 9 апреля 2015 Верховная Рада приняла закон об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов и запретила их пропаганду.