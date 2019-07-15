Вятрович прокомментировал предложение проводить декоммунизационные референдумы

Глава УИНП считает, что Дмитрий Разумков недостаточно глубоко знает соответствующее законодательство.
Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович прокомментировал предложение главы пропрезидентской партии Слуга народа Дмитрия Разумкова проводить местные референдумы по вопросам декоммунизации.
Как заявил глава УИНП в эфире телеканала Прямой, никакие референдумы на самом деле не нужны.
"Фактически, эти заявления свидетельствуют о незнании господином Разумковым законодательства…В любом случае, предложения (о новых названиях, - ред.) приходили от местных громад", - сказал Вятрович.
Напомним, ранее глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков заявил, что вопросы декоммунизации украинцы должны решать на местных референдумах.