Вятрович прокомментировал предложение проводить декоммунизационные референдумы

Вятрович / УНИАН

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович прокомментировал предложение главы пропрезидентской партии Слуга народа Дмитрия Разумкова проводить местные референдумы по вопросам декоммунизации.

Как заявил глава УИНП в эфире телеканала Прямой, никакие референдумы на самом деле не нужны.

"Фактически, эти заявления свидетельствуют о незнании господином Разумковым законодательства…В любом случае, предложения (о новых названиях, - ред.) приходили от местных громад", - сказал Вятрович.

Напомним, ранее глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков заявил, что вопросы декоммунизации украинцы должны решать на местных референдумах.