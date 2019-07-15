В партии Зеленского рассказали, что делать с декоммунизацией

Дмитрий Разумков в центре / facebook.com

Дмитрий Разумков, глава политсилы президента Владимира Зеленского, партия Слуга народа полагает, что вопросы декоммунизации должны украинцами решаться на местных референдумах.

Свое мнение он озвучил в эфире телеканала ICTV.

"По поводу декоммунизации. Декоммунизация − процесс, который был начат достаточно давно. И мы с Вами наблюдали переименование городов, сел. Это возможно. Проблема заключается в другом. Это решение должны принимать те, кто непосредственно там находится и живет. Я всегда привожу пример Кропивницкого, который был когда-то Кировоградом и был переименован. Было бы правильнее и корректнее, чтобы этот вопрос решался не на уровне Верховной Рады, не теми людьми которые там вообще ни разу не были, а был решен местными жителями. Это местные референдумы, потому что, к сожалению, местные советы не всегда отражают в полном объеме интересы местных жителей", — сказал Разумков.

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Напомним, ранее глава УИНП Владимир Вятрович рассказал, как и когда окончательно в Киеве декоммунизируют "Родину-мать". В Киеве улицу маршала Жукова переименовали на улицу Кубанской Украины.



