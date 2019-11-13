В Крыму в лагере Артек за месяц таинственно скончались двое детей

В Артеке случилась вторая за месяц смерть ребенка / Фото: Радио Свобода

В аннексированном Крыму в детском лагере Артек за месяц зафиксирована смерть двоих несовершеннолетних воспитанников.

Как сообщает Интерфакс, первый случай произошел в октябре нынешнего года.

Уточняется, что 12-летнего уроженца Санкт-Петербурга вследствие пневмонии не смогли спасти в Ялтинской городской больнице. По данному факту было открыто уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

Второй ребенок умер 12 ноября. По неизвестной причине 15-летняя школьница из Махачкалы была утром после ночного сна обнаружена без признаков жизни. Причины смерти девочки пока следствие не обнародовало. Правоохранители в рамках открытого уголовного производства намерены допросить "круг лиц из числа воспитанников и сотрудников лагеря для детального восстановления обстоятельств дней, предшествующих смерти школьницы". На месте происшествия работают следовали и криминалисты.

"Предварительно установлено, что вчера вечером школьница легла спать и сегодня утром была обнаружена мертвой", — сказано в сообщении крымского управления СКР.

Напомним, в Сети появились фотографии, как в захваченном оккупантами детском лагере Артек подростков обучают стрельбе.

Как ранее сообщалось, президент Сирии Башар Асад заявил о том, что его дети в 2017 году отдыхали в аннексированном Россией Крыму в детском лагере Артек.