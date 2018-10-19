За неделю до трагедии в Керчи оккупанты обучали детей в "Артеке" стрелять

Через неделю весь Крым содрогнулся от керченского расстрела.
В Сети появились фотографии, как в захваченном оккупантами детском лагере "Артек" подростков обучают стрельбе.
Фото разместил известный блогер RoksolanaToday&Крым на своей странице в Twitter. По его информации, стрельбы в украденном у народа Украины детском лагере прошли за неделю до керченской трагедии - 10 октября.
Ранее сообщалось, что днем 17 октября в Керчи в колледже произошел взрыв. Директор учебного заведения Ольга Гребенникова говорила, что в колледже неизвестные взорвали холл, бегали, бросали взрывпакеты и расстреливали людей из автомата.
Позже появилась информация, что подозреваемый в нападении — студент четвертого курса колледжа Владислав Росляков — покончил с собой, его нашли мертвым. В результате атаки погиб 21 человек.