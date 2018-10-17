"Трупов полно": директор колледжа в Керчи рассказала, как действовали террористы

В колледже в Керчи взорвали холл, а потом расстреливали людей, сообщила директор / kerch.fm

В захваченном Российской Федерацией Крыму в Керчи в политехническом колледже неизвестные устроили теракт — взорвали холл, бегали и бросали взрывпакеты.

Злоумышленники имели при себе автоматы, они открывали кабинеты и убивали всех, кого могли найти, рассказала директор колледжа Ольга Гребенникова.

"Наську мою… убили насмерть, ее мать убили насмерть, трупов полно, детей, настоящий теракт. Ворвались, ровно через 5-10 минут после моего отъезда, кто-то ворвался, повылетали все стекла — взорвали холл… потом с автоматами бегали, не знаю с чем, открывали кабинеты, убивали всех, кого могли найти, кто попадался… Настоящий теракт...", — отметила она, рассказывая о взрыве в колледже.

Ранее сообщалось, что днем 17 октября в Керчи в колледже произошел взрыв. В учебном заведении погибли 10 человек, а 40 — пострадали. В Национальном антитеррористическом комитете РФ сообщили, что в колледже подорвали бомбу.