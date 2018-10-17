"Трупов полно": директор колледжа в Керчи рассказала, как действовали террористы

17 октября 2018, 14:20

Теракт в Керчи в колледже устроили люди с взрывпакетами и автоматами.

Директор колледже в Керчи сообщила, что учебном заведении взорвали холл, а потом расстреливали людей
В колледже в Керчи взорвали холл, а потом расстреливали людей, сообщила директор / kerch.fm

В захваченном Российской Федерацией Крыму в Керчи в политехническом колледже неизвестные устроили теракт — взорвали холл, бегали и бросали взрывпакеты.

Злоумышленники имели при себе автоматы, они открывали кабинеты и убивали всех, кого могли найти, рассказала директор колледжа Ольга Гребенникова.

"Наську мою… убили насмерть, ее мать убили насмерть, трупов полно, детей, настоящий теракт. Ворвались, ровно через 5-10 минут после моего отъезда, кто-то ворвался, повылетали все стекла — взорвали холл… потом с автоматами бегали, не знаю с чем, открывали кабинеты, убивали всех, кого могли найти, кто попадался… Настоящий теракт...", — отметила она, рассказывая о взрыве в колледже.

  • Фото подозреваемого в террористической атаке Mash
  • Колледж, где произошел взрыв, окружили автоматчики и БТР kerch.fm
  • В Керчи в результате взрыва в политехническом колледже погибли люди, выяснили журналисты kerch.fm
  • В Керчи в результате взрыва в политехническом колледже погибли люди, выяснили журналисты kerch.fm
  • В Керчи в результате взрыва в политехническом колледже погибли люди, выяснили журналисты kerch.fm
  • В Керчи в результате взрыва в политехническом колледже погибли люди, выяснили журналисты kerch.fm
  • В Керчи в результате взрыва в политехническом колледже погибли люди, выяснили журналисты kerch.fm
  • В Керчи в результате взрыва в политехническом колледже погибли люди, выяснили журналисты kerch.fm
  • В Керчи в результате взрыва в политехническом колледже погибли люди, выяснили журналисты kerch.fm

Ранее сообщалось, что днем 17 октября в Керчи в колледже произошел взрыв. В учебном заведении погибли 10 человек, а 40 — пострадали. В Национальном антитеррористическом комитете РФ сообщили, что в колледже подорвали бомбу.

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Крым теракт взрыв стрельба директор колледж
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