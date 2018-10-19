"Нашпигованы зараженными осколками": в РФ рассказали о состоянии пострадавших во время бойни в Керчи

В колледже в Керчи люди были ранены зараженными осколками бомбы / twitter.com/sledcom_rf

В захваченном Российской Федерации Крыму в Керчи пострадавшие во время бойни в политехническом колледже получили, в основном, ранения от взрыва бомбы с металлическими предметами.

Осколки разлетелись со страшной силой, ими оказались нашпигованы печень, кишечник и мышцы пострадавших, приводит слова главы Минздрава Вероники Скворцовой "Экономика".

По словам чиновницы, все металлические предметы, которые находились в бомбе, были инфицированы, поэтому в местах, куда они попали, сразу же началось острое воспаление.

Читайте такжеТеракт в Керчи: все, что известно о взрывах в колледжеВсего пострадали более 60 человек: 10 — находились в реанимации, а 5 — были в коме, рассказала глава ведомства в эфире телеканала "Россия-24".

Следственный комитет РФ в своем аккаунте в Twitter показал фотографии, сделанные во время осмотра колледжа после массового убийства.

Ранее сообщалось, что днем 17 октября в Керчи в колледже произошел взрыв. Директор учебного заведения Ольга Гребенникова говорила, что в колледже неизвестные взорвали холл, бегали, бросали взрывпакеты и расстреливали людей из автомата.

Позже появилась информация, что подозреваемый в нападении — студент четвертого курса колледжа Владислав Росляков — покончил с собой, его нашли мертвым. В результате атаки погиб 21 человек.