Возросло число жертв, бомба с "начинкой": новые подробности теракта в колледже в Керчи

В Керчи в результате теракта в колледже погибли 18 человек, сообщил Сергей Аксенов / kerch.fm

В захваченном Российской Федерацией Крыму в Керчи в политехническом колледже взорвалась бомба, начиненная металлическими предметами.

В результате взрыва в колледже погибли 13 человек, а около 50 — ранены, говорится на сайте Следственного комитета РФ.

В ведомстве отметили, что большая часть жертв и пострадавших — подростки.

Позже так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате теракта в Керчи погибли 18 человек. "Погибших 18 человек, раненых — более 40", — сказал "чиновник" в эфире телеканала "Россия 24".

Читайте такжеТеракт в Керчи: все, что известно о взрывах в колледжеПо факту взрыва в колледже оккупанты начали дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 (террористический акт) уголовного кодекса России.

Ранее сообщалось, что днем 17 октября в Керчи в колледже произошел взрыв. В Национальном антитеррористическом комитете РФ сообщили, что в колледже подорвали неизвестное взрывное устройство.

Директор учебного заведения Ольга Гребенникова говорила, что в колледже неизвестные взорвали холл, бегали, бросали взрывпакеты и расстреливали людей из автомата. Позже появилась информация, что подозреваемого в теракте в Керчи нашли мертвым.