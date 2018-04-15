Асад привез своих детей в аннексированный Крым

Президент Сирии Башар Асад заявил о том, что его дети в 2017 году отдыхали в аннексированном Россией Крыму.

Как сообщил журналистам депутат Госдумы Дмитрий Саблин по итогам встречи российской делегации с сирийским лидером, Асад отметил, что его дети были в "Артеке", передает ТАСС.

"Мы хотели бы в первую очередь сосредоточиться на работе с молодежью. Мои дети в прошлом году отдыхали в "Артеке", — процитировал Саблин слова Асада.

Напомним, ранее западные СМИ рассказали, как жена Башара Асада живет в роскоши среди смертей и боли.