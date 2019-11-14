"Это – враг": Загороднюк предложил говорить с Россией языком оружия

Андрей Загороднюк напомнил об ответственности РФ за Иловайскую трагедию.
Россия является для Украины врагом, с которым невозможны финансово-экономические отношения, заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
"Без лишних слов: еще с 2014 года я четко понимал, что имя врага состоит из пяти букв - Россия. Это не "ополченцы" или "местная милиция", а кадровые военные из РФ, что стало еще более понятным во время жутких событий в Иловайске", - написал он в своем Facebook.
Министр обороны также заявил о необходимости интеграции Украины в НАТО.
"1) с врагом говорят только либо языком оружия, либо языком опытных дипломатов;
2) с этой страной невозможны финансово-экономические отношения;
3) нужно делать все, что от нас зависит, для полноценной интеграции с НАТО на всех уровнях.
Как Министр обороны, я не просто держу это на контроле. Я этим живу", - добавил Загороднюк.
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Напомним, ранее Загороднюк заявил о том, что страны-члены НАТО в случае возникновения угрозы Украине не обязаны воевать с украинской стороной бок о бок, поскольку украинское государство не является членом Альянса.