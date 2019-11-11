В Минобороны объяснили, будет ли НАТО воевать вместе с Украиной

Сейчас в случае угрозы НАТО не обязано воевать с Украиной, сообщил Андрей Загороднюк / УНИАН

Страны-члены НАТО в случае возникновения угрозы Украине не обязаны воевать с украинской стороной бок о бок, поскольку украинское государство не является членом Альянса.

Страны-партнеры Киева с Украиной - они оказывают услуги по подготовке и тренировке бойцов, поставляют технику и оружие, рассказал глава Минобороны Андрей Загороднюк в интервью ТСН.

По его словам, украинская сторона усилит сотрудничество с НАТО.

"…наши страны-партнеры (из Альянса - Ред.) поставляют нам оружие, технику, оказывают услуги по тренировке и подготовке бойцов. Поэтому, конечно, в такой способ они с нами…", - заявил Загороднюк.Читайте такжеВ Минобороны оценили вероятность удара России по югу Украины

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил, что Украина будет членом Альянса. Генсек добавил, что для приближения к членству в военно-политическом блоке украинскому государству нужно сфокусировать внимание на реформах.