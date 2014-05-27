Украина и страны-члены НАТО создадут совместную воинскую часть

Украина, Польша и Литва сформируют совместные военные отряды.

Правительство поручило подписать соглашение с правительствами этих стран о создании совместной военной части. Об это сообщил и.о. министра обороны Михаил Коваль, пишет Сегодня.

По его словам, Кабмин на заседании одобрил проект соответствующего соглашения и поручил Ковалю его подписать.

Коваль назвал очень важным такое решение, отметив, что Польша и Литва являются членами блока Организации Североатлантического договора (НАТО) и Украина в составе совместной бригады будет равняться на стандарты этого Альянса.

Коваль также уточнил, что украинская часть бригады, будет находиться на Львовском полигоне и выполнять, как общие задачи, так и миротворческие функции в горячих точках мира.

Коваль прогнозирует подписание этого соглашения до июля месяца.

Ак известно, в марте 2013 года министр национальной обороны Польши Томаш Семоняк прогнозировал подписание соглашения о создании украино-польско-литовской бригады для совместного участия в операциях по поддержке мира в апреле-июне 2013 года.

Также напомним, что траны Балтии – Эстония, Латвия и Литва – просят НАТО о присутствии войск Альянса на своей территории, потому что Россия нарушила все возможные договоры, касающиеся безопасности республик бывшего СССР.