У львовской учительницы младших классов нашли особо опасную инфекцию

У львовской учительницы младших классов нашли открытую форму туберкулеза / фото: likar.info

Во Львове у 25-летней учительницы младших классов общеобразовательной школы №78 врачи нашли открытую форму туберкулеза, заболевшую отправили на лечение.

Учительница заболела 24 октября, обратилась к врачу, ей сделали рентген и заподозрили туберкулез, сообщает zaxid.net со ссылкой на завотделением особо опасных инфекций горотдела Львовского областного лабораторного центра Минздрава Анну Павлив.

По ее словам, 25 октября после обследования диагноз учительницы был подтвержден - открытая форма туберкулеза.

Руководство школы сообщило, что учительница вела 1-В класс, школьное помещение продезинфицировали. В учебном учреждении проверили детей и сотрудников, которые контактировали с заболевшей, - все здоровы.