"Украина находится в стагнации": в Крыму ответили на требование Киева возместить убытки

Гемпель ответил на требование Киева о компенсации / vestikavkaza.ru

Украина должна прекратить обвинять Россию и перейти к конструктивному диалогу, заявил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель, который ранее потроллил бывшего главу МИД Украины Павла Климкина, в ответ на требование Администрации морских портов Украины возместить убытки.

При этом парламентарий во всеуслышание заявил, что Украина находится в состоянии стагнации, в связи с чем ей "явно не хватает средств на текущие расходы государственного характера".

"Они сегодня пытаются найти эти деньги в Европе, и в том числе востребовать какие-то деньги с Российской Федерации", — особо отметил Гемпель.

Более того, Гемпель настаивает, что претензии украинских властей не имеют юридических оснований.

Также депутат добавил, что экономическая ситуация в Украине наладится, если страна возобновит торговые отношения с Россией.

"Сегодня нужно выстраивать добрососедские отношения", — подытожил парламентарий, передает RT.

Читайте такжеЛюбитель Путина Сергей Полунин из Крыма высказался о ЗеленскомНапомним, ранее сообщалось, Украина требует от России компенсации убытков, которые понесли морские порты страны из-за аннексии Крыма. Соответствующее обращение уже готовит Администрация морских портов Украины (АМПУ).

"Стоимость государственного имущества, которое было закреплено за филиалами АМПУ и незаконно присвоено самопровозглашенной властью Крыма, составляет более 1,24 млрд грн (51,2 млн долларов или 3,28 млрд рублей по нынешнему курсу)", — сообщили в госкомпании.

Также ранее заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, которая покидает должность в МИД Украины, заявила, что официальный Киев будет добиваться взыскания компенсаций с России, если Международный суд ООН вынесет решение о победе Украины в деле, которое касается Крыма и Донбасса.

Решение суда может быть известно примерно в 2022 году.